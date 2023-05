Red Stars, Türkiyemspor, Odenkirchen, Rheydter SV Aufstiegskampf der Kreisliga A verspricht Drama bis zum Ende

In kaum einer Fußball-Liga der Region ist der Aufstiegskampf so spannend wie in der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen. Vier Spieltage vor dem Saisonende kämpft ein Quartett an der Spitze um die zwei verfügbaren Tickets für die Bezirksliga. Wir blicken auf die Teams, ihre Form und das Restprogramm.