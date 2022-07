Saisonfazit RW Venn : Die Rückrunde eines Absteigers in der Kreisliga A

Die Rückrunde eines Absteigers in der Kreisliga A

Kreisliga A Am Ende ging RW Venn in der Kreisliga A die Luft aus: Fünf Niederlagen gab es zum Saisonende. Das Polster aus der Hinrunde rettete das Team aber auf einen gesicherten Platz im Mittelfeld.

Wäre es nur nach der Rückrunde gegangen, wäre Rot-Weiss Venn aus der A-Liga abgestiegen. Dank einer soliden Hinserie landet die Mannschaft am Ende allerdings im sorgenlosen Mittelfeld auf Platz neun.

So lief die Rückrunde

Der Start ins Kalenderjahr verlief vielversprechend: Aus den ersten vier Spielen gab es sieben Punkte, darunter zwei Siege gegen Geistenbeck (2:1) und Viersen II (5:0). Im Anschluss folgten drei knappe Niederlagen, ehe Venn weitere acht Punkte aus vier Spielen holte – Siege gab es dabei gegen die Red Stars (3:0) und Mennrath II (7:2). Im Endspurt ging der Mannschaft jedoch die Luft aus: Fünf Niederlagen in Serie beendeten die Spielzeit. Mit nur 15 Punkten belegte Venn in der Rückrunde Platz 14, einem Abstiegsplatz.

Das war gut in der Saison

77 erzielte Tore waren in Summe ein guter Wert und bedeuteten deutlich mehr Treffer, als der Großteil der Mannschaften aus der Abstiegsregion erzielte. Ansonsten war die Mannschaft in vielen Statistiken Mittelmaß – nicht herausragend, aber solide genug, um nicht in Abstiegsgefahr zu rutschen.