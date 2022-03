Hinrundenfazit SpVgg. Odenkirchen : Den Absturz in die Kreisliga verhindern

Oliver Schoepp hat das Amt von Thomas Vaßen übernommen. Foto: Fupa

Fussball-Bezirksliga Zwei schwache Spielzeiten, die coronabedingt abgebrochen wurden, bewahrten die Spielvereinigung Odenkirchen zuletzt womöglich vor dem Abstieg in die Kreisliga. In diesem Jahr muss der Klassenerhalt alledings sportlich gelingen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Horst Höckendorf

Seit dem Landesliga-Abstieg von 2019 kämpft die Spielvereinigung Odenkirchen 05/07 auch um den Verbleib in der Bezirksliga. Zwei Jahre Corona und annullierte Spielzeiten retteten den Club vor dem Abstieg, ansonsten wären die Schwarz-Gelben wohl heute schon nur noch Kreisligist.

Wie war der Saisonverlauf?

Im Kreispokal kam nach zwei Siegen das Aus gegen Victoria Mennrath. Gegen Willich endete der Saisonauftakt in der Bezirksliga mit einer 2:4-Niederlage. Die vermeintlichen Mitkonkurrenten im Abstiegskampf Lürrip und Hardt konnten anschließend bezwungen werden. Dann setzte es eine 2:8-Klatsche gegen den SV Vorst. Nach zwei 1:1-Unentschieden in Waldniel und gegen Straelen II folgten zwei Niederlagen in Grefrath (1:5) und in Dilkrath (1:2). Gegen die Sportfreunde Neuwerk wurden beim 2:0-Erfolg, wie sich mit Blick auf die aktuelle Tabelle zeigt, drei eminent wichtige Punkte eingefahren. Denn die Neuwerker stehen einen Rang und Punkt hinter Odenkirchen auf einem Abstiegsplatz. Die letzten drei Hinrundenbegegnungen gingen dann recht deutlich allesamt verloren.

Was lief gut?

Nach dem doch recht verheißungsvollen Start, als Odenkirchen eine Zeit lang in den oberen Gefilden mitmischte, schien das Abstiegsgespenst nur ein Geist zu sein. In dieser Phase stimme vor allem die Einsatzbereitschaft und Effizienz vor dem Tor. In jedem der zwölf Hinrundenspiele traf Odenkirchen mindestens einmal, erzielte aber bisher dennoch erst 19 Tore.

Was muss besser werden?

36 Gegentore sind der schlechteste Wert aller 13 Teams und zeigen unmissverständlich auf, wo es am meisten hapert. Aber auch offensiv ließ vor allem die Sturmreihe im Laufe der Hinrunde die Effektivität vermissen. Die beiden erfolgreichsten Torschützen des Teams Tobias Kamper (7 Tore) und Lukas Lüpges (4 Tore) sind im Mittelfeld bzw. der Abwehr angesiedelt. Das Team von Oliver Schoepp, der Thomas Vaßen folgte, ließ in der Hinrunde zudem zu häufig nach einem Rückstand die Köpfe hängen. Eine Einstellung, die auch der Sportliche Leiter Damian Schriefers bemängelt. „Wer seine Einstellung in der Rückrunde nicht ändert, hat in der kommenden Saison kaum noch Chancen, in der ersten Mannschaft zu spielen“, warnte er.

Personal und Neuzugänge:

Gleich ein Dutzend Neuzugänge kamen nach Aussage von Schriefers im Laufe der ersten Hälfte zum Bezirksligisten. Überzeugen konnten bisher aber nur Konstantine Jamarishvili, Ilker Özkan und Altan Oktay Akkas, die mindestens die Hälfte der zwölf Spiele absolviert haben.

So lief die Vorbereitung: