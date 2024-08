Co-Trainer findet neuen Klub Nach Rücktritt in Viersen: Neuer Job für Gianluca Nurra

Was die Saisonchancen des Vereins angeht, haben Nurra und seine Kollegen ähnliche Ansichten. Türkiyemspor soll trotz des Umbruches nach dem Abstieg aus der Bezirksliga ein ernsthafter Kandidat im Aufstiegsrennen sein. Haushoher Favorit sei weiterhin Lürrip, betonen Nurra und Köroglu und schätzten die Chancen auf einen direkten Wiederaufstieg als nicht sehr groß ein. „So war es vor ein paar Jahren, als wir in letzter Sekunde als Zweitplatzierter noch den Aufstieg geschafft haben. Sollte es zwei Aufsteiger geben, wollen wir natürlich das Optimale herausholen. Bei nur einem Aufsteiger haben die jungen Spieler ein Jahr mehr an Erfahrung sammeln können. Dann könnten wir sicherlich auch in der Bezirksliga bestehen“, erörtert Köroglu die Ambitionen des ältesten Vereins unter ausländischer Leitung in Mönchengladbach.