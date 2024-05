Auf- und Abstieg Kreisliga B MG-Viersen So ist die Lage vorm Saisonende in den B-Ligen

Fußball-Kreisliga B · Auch die B-Ligen stehen nur wenige Spieltage vor Saisonabschluss. In beiden Gruppen sind noch nicht alle Aufsteiger ausgespielt. Und so sieht es in der Abstiegsregion aus.

10.05.2024 , 17:39 Uhr

Der SV Otzenrath steht vor seinem ersten Aufstieg in die Kreisliga A. Foto: Fupa

Von Horst Höckendorf