Gegen Mennrath II um den A-Liga-Aufstieg Korschenbroich schafft es nach spannendem Finalspieltag in die Relegation

Die beiden direkten Konkurrenten um die Aufstiegsrelegation, Korschenbroich und TuS Liedberg, traten zeitgleich auf der Sportanlage in Pongs an, auch Mennrath war parallel im Einsatz. Liedberg ging in der 10. Minute in Führung. Damit waren zu diesem Zeitpunkt sowohl der VfB als auch der TuS neben Mennrath II Relegationsteilnehmer. Doch fast gleichzeitig mit Liedbergs Führung ging Victoria in Front und hatte in der Blitztabelle Korschenbroich aus dem Rennen gekickt. Liedberg erhöhte im weiteren Verlauf auf 3:1 (30./48.), parallel glich der VfB aus (23.). Es dauerte bis zur 82. Minute, bis er mit dem 2:1 alles zurechtrückte. Dem gerade eingewechselten VfB-Trainer Boubacar Coulibaly war es vorbehalten, den Deckel mit dem 3:1 drauf zu machen und somit ein weiteres Spiel vor der Brust zu haben. Liedbergs 4:0 war demnach nur noch für die Statistik.