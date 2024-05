Erste und Zweite steigen auf Der TSV Boisheim schlägt doppelt zu

Der TVAS Viersen überraschte in dieser Spielzeit, lieferte sich zu Beginn der Saison noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Boisheim. Das Spitzenspiel am 10. Spieltag gewann Boisheim dank zweier Tore von Jan Ballis mit 2:1 gegen den anfänglichen Verfolger. Ballis zeigte sich in dieser Spielzeit ohnehin in beachtlicher Form, traf in 18 Spielen stolze 35 Mal ins gegnerische Tor. Nur beim 2:3 gegen den BSV Leutherheide blieb Ballis torlos, prompt kassierte seine Mannschaft die erste und einzige Saisonniederlage. Der Dorfverein aus Leutherheide sicherte sich am Ende die Vizemeisterschaft vor der DJK Oberkrüchten.