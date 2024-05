Vorfall in der B-Liga Spieler des Dülkener FC sorgen für einen Homophobie-Skandal

Die Kräfteverhältnisse im Viersener Fußball haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verschoben. Das ist vor allem für den ehemaligen Landesligisten Dülkener FC nicht immer leicht. So müssen sich die Dülkener in der Kreisliga B in der aktuellen Saison wohl mit dem 11. Platz begnügen, während etwa der TSV Boisheim souverän den Aufstieg in die Kreisliga A erreicht hat. Auch die Reserve von Boisheim stieg auf – und spielt künftig in einer Klasse mit der ersten Mannschaft des Dülkener FC. Bei einigen Spielern der zweiten Mannschaft in Dülken führte das offenbar zu einer geistigen Entgleisung.