Fußball-Kreisliga A : TuS Wickrath trifft in der Nachspielzeit zum 5:4-Sieg

TuS Wickrath trifft in der Nachspielzeit zum 5:4-Sieg

Fußball, Kreisliga A Während das Spitzentrio unbeirrt seine Siegesserien fortführt und sich von den Verfolgern absetzt, gibt der TuS Wickrath im Tabellenkeller ein kleines Lebenszeichen von sich und gewinnt in der Nachspielzeit.

ASV Süchteln II - Fortuna 2:3 (0:1) . In die Kategorie Arbeitssieg fällt Fortunas Erfolg. Joel Mabela Samba (4.) erzielte die Gästeführung, die bis kurz nach dem Seitenwechsel Bestand hatte. Justin Neunkirchen (56.) und Stanislav Kroshchenko (70.) ebneten den Fortuna-Sieg, obwohl der ASV Süchteln durch ein Eigentor von Sven Witt noch einmal herankam.

Türkiyemspor - SC Rheindahlen 3:3 (3:1). Ali Salgin (10.) und Thomas Tümmers (12.) sorgten dank eines Doppelschlags für die frühe Führung des Tabellenvierten. Tim Kiak verkürzte mit einem Freistoß (28.), ehe erneut Salgin (36.) den Halbzeitstand markierte. Aber der SCR hat in Kiak einen Freistoßschützen in den Reihen, der mit zwei weiteren Treffern nach ruhenden Bällen zum Ausgleich (68./90.) traf. Nach einer kartenlosen ersten Hälfte zeigte der Schiedsrichter in der zweiten Hälfte gleich acht Türkiyem-Spielern und drei Rheindahlenern die Gelbe Karte – und zudem einmal Rot für die Gastgeber.