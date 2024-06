Wir haben die Trainer gefragt Das sind die Gewinner der A-Liga-Saison

„Best of the rest“ nicht nur in der Liga als Dritter mit Neersbroich, sondern auch Zweitbester unserer Trainerumfrage ist Oliver Glogau. Er gilt als beständiger Trainer mit einer klaren Ansprache und hat damit Erfolg. „Er macht aus wenig viel und bei Not am Mann zieht er noch selber ein Trikot an, sympathischer Zeitgenosse“, findet Torsten Müller von DJK Hehn. Auch Vizemeister Lürrip und sein Trainer Dario Cancian bekamen viel Lob. Er landet gemeinsam mit Glogau auf Platz zwei der Wertung. Simon Sommer lobt seine Fähigkeit, eine „Spitzenmannschaft zu formen, die uns Woche für Woche unter Druck gesetzt hat. Hut ab vor seiner Arbeit.“