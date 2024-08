Thomas Tümmers ist zu Türkiyemspor gewechselt Noch einmal zum Herzensverein zurück

Sollte es für Tümmers ein kleiner Schritt zurück sein, um den nächsten Schritt nach vorne zu machen? Jedenfalls freut er sich darauf, seine Erfahrung an die ganz jungen Spieler weiter zu geben, wie er immer wieder betont. Er will in dieser anstehenden Saison sich voll und ganz auf den Fußball konzentrieren. Eine weitere Tätigkeit als Co-Trainer oder erneut als sportlicher Leiter kommt für ihn nicht in Frage. „Aber ich lasse meine Erfahrung in Entscheidungsfindungen des Vereins einfließen. Aber mit Cafer Kapkara haben wir einen hervorragenden Trainer, der das Fußballspiel in der Jugend von Borussia gelernt hat. Cafer hatte letzte Saison aus privaten Gründen das Handtuch geworfen. Seit jedoch alles geregelt ist, steht er nun wieder an der Seitenlinie.