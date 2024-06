A-Ligist setzt Statement für neue Saison Der verlorene Sohn kehrt zum SV Lürrip zurück

Zwischendurch hätten berufliche Verpflichtungen normale Trainingswochen für den 35-Jährigen unmöglich gemacht. Mit seiner Routine soll er auch jüngeren Spielern in der Offensive wie Michael Bohnen oder Simon Leuchtenberg noch etwas beibringen. „Wir können auch einen alten Hasen gebrauchen und sind uns sicher, dass er die jungen Spieler noch formen kann“, sagt der Vorstandsvorsitzende und fügt noch etwas an: „Er marschiert auch in der dritten Halbzeit voran, das ist bei uns in Lürrip eine gute Prämisse.“