Neersbroich ist „Best of the Rest“ Aufwärtstrend in der Kreisliga A für die Sportfreunde

Defensiv dagegen gibt es noch viel zu verbessern. „Jeder kennt die Phrase: Offensive gewinnt Spiele, Defensive Meisterschaften. Aber ich habe ein 5:3 lieber als ein 1:0, trotzdem weiß ich um die Probleme im Defensivverhalten“, sagt Oliver Glogau. Mit Dennis Kylau (Spitzname „Ky“) und mit Sebastian Thomassen würden die zwei kopfballstärksten Spieler auch hinten fehlen: „Sie haben alles weggeköpft, was an Bällen in den Strafraum flog“, so Glogau. Gerade Kylau hebt Glogau hervor. „Ky als Stürmer hat bei gegnerischen Freistößen und Ecken immer in der Abwehr ausgeholfen. Während andere nur auf den Ball warten, ging Ky aktiv zum Ball. Der wollte einfach den Ball klären, solche Typen fehlen heute“, lobt er wiederholt.