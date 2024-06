Saisonbilanz Sportfreunde Neersbroich So sprang man als „Best of the rest“ auf Platz drei

Die Sportfreunde Neersbroich sind nun seit einigen Jahre ein fester Anwärter auf die oberen Tabellenplätze in der Kreisliga A. Auch in diesem Jahr enttäuschte das Team um Oliver Glogau nicht – auch wenn die Mannschaft in der Hinrunde eine Durststrecke überstehen musste. In der Endabrechnung war Neersbroich Dritter hinter Aufsteiger Odenkirchen und deren engen Verfolger Lürrip, damit war man „Best of the rest“.