Fußball-Kreisliga A : Tabellenführer startet mit einem Kantersieg

Thomas Coenen schoss vier Tore für den SC Hardt (Archivfoto). Foto: Fupa.net

Fußball, Kreisliga A Am ersten Spieltag nach der Winterpause gewinnt der SC Hardt 9:0. Die Red Stars siegen im Verfolgerduell.

Von Horst Höckendorf

Mit einem Kantersieg hat sich Tabellenführer Hardt eindrucksvoll aus der Winterpause zurückgemeldet. Da Fortuna im Verfolgerduell bei den Red Stars Federn ließ, hat sich der SC ein wenig absetzen können. Von den Kellerkindern konnte nur Wickrath zumindest einen Zähler aus deren Begegnung mitnehmen.

SC Hardt - Polizei SV 9:0 (4:0). Thomas Coenen (16./54./77./89.), Janpeter Zaum (40./65.), Vitali Kwitko (43.), Okan Cavus (45.) und Andre Bolten (79.) zerlegten regelrecht den PSV.

Red Stars - Fortuna 4:1 (2:1). „Wir haben heute alles vermissen lassen, was uns bisher stark gemacht hat. Die Red Stars waren uns in kämpferischer und läuferischer Hinsicht total überlegen und hatten den nötigen Biss. Daher geht die Niederlage auch von der Höhe her vollkommen in Ordnung“, sagte Dony Karaca. Murat Ok (11./42.), Ilja Lichtenwald (66.) und Adrian-Ionel Taranu (90.+1) trafen für die Red Stars, die nun wieder kräftig im Aufstiegsrennen mitmischen. Justin Neunkirchen (26.) erzielte Fortunas Treffer.

1. FC Viersen II - VfB Korschen­broich 2:3 (1:2). Das Tabellenschlusslicht ging durch Anil Özgür Sapzis (16.) in Führung, verlor fünf Minuten später aber Verteidiger Ralf Steves mit einer Roten Karte. Bastian Schroers (32.) und Giulio Sinesi (34.) drehten die Partie noch vor der Pause. Thomas Salzmann glich für Viersen aus (64.). Eray Berber sah Gelb-Rot (69.) und schwächte den FC erneut. Sinesi, der bereits nach einer Viertelstunde eingewechselt worden war, avancierte mit seinem zweiten Tor (87.) zum Matchwinner.

DJK Hehn - Victoria Mennrath II 2:1 (0:1). Im Duell der Aufsteiger gingen die Gäste durch Kai Günter Wiechmann (9.) früh in Führung. Mennraths Marius Esser sah in der 45. Minute die Gelb-Rote Karte. Nach der Pause drehten Yannic Wolf (54.) und Marc Schürings (89.) dann doch die Partie zugunsten der Hausherren.

BW Wickrathhahn - ASV Süchteln II 1:2 (0:2). Steffen Engelhardt (14.) und Kannard Brendler (37.) stellten bereits in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg. Kevin Schwiers konnte für die Hahner nur noch verkürzen (63.), die auch in der Tabelle die Gäste vorbeiziehen lassen mussten. „Die Einstellung war in Ordnung, aber die Effizienz fehlte im Gegensatz zum ASV. Mit der Leistung bin ich zufrieden“, sagte Wickrathhahns Trainer Fabian Vitz.

TuS Wickrath - SC Rheindahlen 1:1 (0:0). Ein leistungsgerechtes Unentschieden, das aber dem abstiegsgefährdeten TuS nicht so recht weiterhilft. Wickrath war mit seinen jungen Spielern in der ersten Halbzeit das bessere Team, während der zweite Abschnitt ein wenig mehr dem SCR gehörte, der auch durch Bennet Grefen in Führung ging. Gut zehn Minuten später schlug der TuS zurück und kam zum Ausgleich. „Aufgrund der unterschiedlichen Halbzeiten geht die Punkteteilung in Ordnung“, sagte Rheindahlens Christoph Kampe nach seinem ersten Spiel als Hauptverantwortlicher des Trainertrios.