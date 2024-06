Saisonfazit SC Rheindahlen Ein Neustart muss dringend her

Mit einem Schmunzeln merkt Tasyapan an: „Odenkirchen ist schuld.“ Was er damit meint: Durch die überragende Stellung von Odenkirchen und Lürrip in der Liga befanden sich Teams wie Rheindahlen dieses Jahr sportlich schnell ohne Perspektive wieder. „Es gab kein großes Ziel und es war schwierig, die Jungs dann noch zu motivieren. Ich kann sie irgendwo auch verstehen“, so Tasyapan. Was dem Trainer jedoch nicht gefiel, waren fortan zahlreiche Spielabsagen – insbesondere in der Rückrunde. Beim 0:0 am vorletzten Spieltag gegen Venn musste Tasyapan selbst über 90 Minuten in der Innenverteidigung ran; einige ehemalige Spieler mussten zudem reaktiviert werden. So fehlte jegliche Basis für sportlichen Erfolg.