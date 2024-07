Saisonbilanz SpVg Odenkirchen II Jetzt muss noch die Defensive stabilisiert werden

Als Aufsteiger seien Spiele gegen die ersten sechs oder sieben Klubs der Tabelle immer ein Bonus, gegen die direkten Konkurrenten in der unteren Tabellenhälfte zu punkten, sei den Odenkirchenern in der Rückrunde stets gelungen, betont Anders und lobt die professionelle Arbeitseinstellung seiner Truppe: „Der Einsatz der Mannschaft war überragend und in der Defensive waren wir viel besser als in der Hinrunde“, sagt Anders. Zwar kassierte man insgesamt satte 102 Gegentreffer diese Saison, in der Rückrunde waren es aber „nur“ noch 44. „Die Geschlossenheit auf dem Platz und im Training ist gut. Und wenn es nicht so gut lief, hat sich keiner auf die Mappe gehauen, wir saßen auch weiterhin nach dem Training noch zusammen“, lobt Anders. Die Offensiv-Abteilung lieferte mit 64 Toren eine ordentliche Spielzeit ab.