Saisonbilanz SC Niederkrüchten Starkes Kollektiv und starke Saison

Co-Trainer Christoph Cleophas verlässt das Trainerteam, dafür kommt Alexander Deuß als Assistent zurück. Auf der Spielerseite stehen bisher drei Abgänge fest. Ibo Cobanoglu kehrt zum Dülkener FC zurück, Frederik Klingen beendet seine Laufbahn und Kevin Schoppmann schließt sich der SC-Reserve an. Auch, was die Zugänge angeht, wird sich einiges tun: Sebastian Schönauer kommt nach zwei Jahren vom TSV Boisheim zurück, auch Levent Dinler kommt vom TSV. Dazu stehen Trainer Richter in Zukunft Jonas Klaps (TSF Bracht), Torwart Manuel Donner und vier interne Neuzugänge aus der eigenen Reserve zur Verfügung. In den kommenden Wochen schaut der SCN noch nach einem Stürmer Ausschau, bevor es am 10. Juli mit dem Trainingsauftakt weitergeht.