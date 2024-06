Saisonbilanz Teutonia Kleinenbroich Jetzt soll bei der Teutonia ein radikaler Umbruch her

Nach nur drei Siegen in der Hinrunde war die Teutonia schon arg in der Bredouille, nach der Winterpause kamen dann sogar nur noch zwei hinzu, gegen Rheindahlen (2:1) und den Mitabsteiger Holt (6:2). Auch wenn noch einige Remis geholt wurden und die Teutonia so manches Spiel nur knapp verlor, blieb das große Aufbäumen aus. Bei einem 2:2 gegen Giesenkirchen kassierte Teutonia erst in der Nachspielzeit den Nackenschlag zum Ausgleich. Ein Schlüsselmoment war dann das 2:2 gegen Wickrathhahn am 14. April. „Wir führen bis zur 92. Minute 2:0 und kriegen dann noch zwei Treffer – ab dann gab es Auflösungserscheinungen, dann waren wir rechnerisch abgestiegen“, berichtet der Sportliche Leiter Volker Eschbach. Gegen Odenkirchen, Neersbroich und Süchteln II gab es deutliche Niederlagen (0:6). „Die Bereitschaft, 120 Prozent zu geben, war dann nicht mehr da“, so Eschbach. So zeigte das Team auch beim letzten Saisonspiel, beim 1:7 gegen Venn nicht mehr viel Gegenwehr. Das Spiel gegen Lürrip musste es mit nur neun Spielern absagen (mit 0:2 gewertet): „Das war uns peinlich, denn wir wollten als Team die Saison zu Ende spielen“, gibt Eschbach zu.