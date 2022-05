Fußball-Kreisliga A : Korschenbroich mit wichtigem Sieg im Tabellenkeller

Fußball-Kreisliga A Im direkten Duell zweier Kellerkinder feiert der VfB Korschenbroich am Samstagabend einen 3:2-Erfolg gegen die Reserve des SV Lürrip. Besonders in der Schlussphase zeigen sich beide Teams treffsicher.

Der Abstiegskampf geht auf die Zielgeraden. Zwei Mannschaften, die noch zittern müssen, sind der VfB Korschenbroich sowie die Zweitvertretung des SV Lürrip. Im direkten Duell am Samstagabend ging es daher für beide Teams darum, dringend Punkte zu holen.

Vor der Partie lag Korschenbroich auf dem ersten Abstiegsplatz, Lürrip nur einen Platz davor. Am Ende feierte Korschenbroich allerdings einen wichtigen 3:2-Erfolg – und überholte den Konkurrenten im Tabellenkeller.

Direkt nach dem Seitenwechsel schwächte sich Lürrip selbst, als Brahtz nach wiederholten Foulspiel mit Gelb-Rot frühzeitig das Feld verlassen musste. In der Folgezeit häuften sich die Chancen. Zunächst wurde der Versuch des zuvor eingewechselten VfB-Spielers Justus Zandonella vor der Linie abgeblockt. Nach einem Kontor erzielte Jasin al-Zaben jedoch den 1:1-Ausgleich (75.). Es war der Beginn einer torreichen Schlussphase: Leon Garche brachte nach Vorlage von Lammerz den VfB erneut in Führung (80.). Und nach erneuter Hereingabe von Lammerz, der damit alle drei VfB-Treffer an diesem Abend vorbereitete, erzielte Zandonella das 3:1 für Korschenbroich (87.).