A-Liga-Dominator siegt weiterhin Ungefährdeter 5:1-Sieg für Odenkirchen gegen PSV

Odenkirchens Trainer Simon Sommer war dementsprechend gut aufgelegt. „Bis auf die zehn schläfrigen Minuten vor der Pause war es ein überzeugender Auftritt, wie es das Ergebnis auch widerspiegelt. Das Titelrennen bleibt also weiterhin spannend“, so der Coach. Erhan Kuralay war mit dem Auftreten seiner Notelf zufrieden. „Die Jungs haben ihre Sache recht ordentlich gemacht. An Einsatzwillen hat es nicht gefehlt, nur das Ergebnis schmeckt mir nicht. Zusätzlicher Nachteil war, dass etliche Spieler durch den Ramadan auch körperlich bei diesen Temperaturen nicht mithalten konnten. Ansonsten geht aber der Sieg Odenkirchens vollkommen in Ordnung“, so der PSV-Trainer, der auch ein wenig neidisch auf die Qualität des Gegners blickte: „Was die alleine auf der Auswechselbank haben, die Spieler würden in anderen Klubs Stammspieler sein.“