Hinrundenbilanz Teutonia Kleinenbroich  Jeder Punkt zählt für den Klassenerhalt

Der neue sportliche Leiter Volker Eschbach hat mit der Teutonia Kleinenbroich einiges vor, diese und kommende Saison. Personell soll sich einiges ändern. Die schwierigen vergangenen Jahre mit zwei Abstiegen erfordern dies. Bis dahin gilt es, aber noch die Rückrunde zu überstehen. Am besten mit Verbleib in der A-Liga, was schwer genug wird.