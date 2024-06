Saisonbilanz Rhenania Hinsbeck Lange erster Aufsteiger-Verfolger

Bei Rhenania Hinsbeck lief es in diesem Jahr rund: Nach dem zehnten Platz im Vorjahr arbeitete sich das Team von Trainer Michael Vieten in dieser Spielzeit auf den vierten Platz vor, war lange erster Verfolger der beiden Aufsteiger CSV Marathon und SC St. Tönis II. „Wir haben das Potenzial gezeigt, was in den Jungs drinsteckt. Wir sind in dieser Saison leistungsgerecht da gelandet, wie wir gespielt haben“, betont Vieten.