Kampf um Kreisliga-Meisterschaft Nächste Runde im Fernduell Lürrip gegen Odenkirchen

Für Lürrips Trainer Dario Cancian ist es nur eine weitere Begegnung aus insgesamt 30 Saisonspielen: „Wir haben nicht extra auf Odenkirchens Reserve speziell trainieren lassen, wir wollen unseren Gegnern immer unser Spiel aufzwingen. Respekt haben wir vor der Mannschaft Odenkirchens allemal, haben sie uns doch in der Hinrunde vor einige Probleme gestellt“, sagt er. Und lobt „Sie haben etliche erfahrene Spieler in ihren Reihen – mir fällt da spontan Torben Schmitt ein, der schon höherklassig gespielt hat und auch weiß, wo das Tor steht. Uns erwartet ein kämpferisches Team, aber wir müssen und wir werden auch dagegen halten“, so die optimistischen Töne des SVL-Übungsleiters, der sich selber in einer leichten Favoritenrolle sieht.