Fußball-Kreisliga A : Dilkraths Christian van de Flierdt liebt das Grün

Fußball-Kreisliga A Christian van de Flierdt ist mit 40 Jahren nicht nur wichtige Stütze bei DJK Fortuna Dilkrath, sondern auch „Greenkeeper“ bei Borussia Mönchengladbach.

Zu dieser Sorte an Personal zählt Christian van de Flierdt. Der Dilkrather ist einer von 14 Leuten, die bei Borussia Mönchengladbach mitverantwortlich für den gepflegten Teppich im Wohnzimmer des Borussenparks sind. Nebenbei war er auch verantwortlich für den Rasenplatz von DJK Fortuna Dilkrath, steht nun aber aus Zeitgründen nur noch dem neuen Greenkeeper mit Rat und Tat zur Seite. Ach ja, und Fußball spielt van de Flierdt auch noch, bei eben besagten Bezirksligisten in Dilkrath. Dabei zählt er mittlerweile 40 Jahre und ist immer noch eine der Stützen der Mannschaft. In der vergangenen Saison kam er auf 16 Einsätze, in der aktuellen Spielzeit bislang auf drei Spiele.