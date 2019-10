Fußball-Kreisliga A : Bei Mennrath II gegen Süchteln II fallen zehn Tore

Fußball-Kreisliga A Die Partie in Mennrath endete 5:5. Aufstiegsfavorit SC Hardt setzte sich in Rheindahlen durch.

SC Rheindahlen - SC Hardt 2:3 (1:0) . „Wir sind mit der defensiven Arbeit zuerst nicht klar gekommen, aber nach der Umstellung lief es wesentlich besser. Rheindahlen hat uns alles abverlangt“, so Hardts Trainer Raimund Schleszies. Christian Zimmer (45.+3) und Lutz Soggeberg (65.) trafen auf SCR-Seite, Janpeter Zaum (56. FE), Vitali Kwitko (72.) und Thomas Coenen (82.) per Fallrückzieher trafen für den Tabellenführer, der am Mittwoch im Kreispokal den Bezirksligisten 1.FC Viersen erwartet.

VfB Korschenbroich - Polizei SV 1:0 (1:0) . „Das war Not gegen Elend. Ein Elfmeter brachte dann die Entscheidung. Ansonsten hatte das nichts mit Fußball zu tun“, erklärte PSV-Trainer Peter Vieten, der mittlerweile wieder auf einen etwas größeren Kader zurückgreifen kann. „Aber das war ein Rückschritt. Wenn wir so auch kommende Woche so spielen, wird uns Fortuna vier, fünf Stück einschenken.“.

Viktoria Mennrath II - ASV Süchteln II 5:5 (3:1). Während in Gladbachs Innenstadt verkaufsoffener Sonntag war, gab es in Mennrath den Tag des offenen Tores. Süchtelns frühe Führung aus der vierten Minute drehte das Team von Interimstrainer Markus Horsch in ein zwischenzeitliches 4:1 durch die Tore von Marc Eßer (17.), Kai Günter Wiechmann (25.), Torben Beckers (35.) und Murat Tam (47.). Der ASV wiederum ging im weiteren Verlauf sogar mit 5:4 in Front, ehe Eßer mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag den Punktgewinn sicherte. „Aufgrund der verschiedenen Halbzeiten geht das Unentschieden auch in Ordnung. Wir waren in der ersten Halbzeit das klar bessere Team, der ASV in der zweiten“, sagte Horsch.