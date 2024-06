Neu-A-Ligist verstärkt sich Boisheim gelingt nach Aufstieg „Königstransfer“

In Boisheim führte Di Buduo nun gute Gespräche mit den Vereinsverantwortlichen. Das Engagement der handelnden Personen bezüglich seiner Verpflichtung imponierte ihm dabei. „Boisheim wusste von meiner Verletzung damals, auch waren sie im Thema über meine sportliche Situation. Mich hat es daher umso mehr gefreut, dass Klaus (Ernst, Anm. d. Redaktion) dann auf mich zugekommen ist und mich unbedingt verpflichten wollte. Die Aufgabe in Boisheim ist hochinteressant, die Mannschaft ist gefestigt und wird in der neuen Liga ein Stück weit auch die Euphorie mitnehmen. In dem Team werde ich mich gut einfinden können“, so Di Buduo.