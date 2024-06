Saisonbilanz Blau-Weiß Wickrathhahn Daheim eine Bank, auswärts ein Graus

Mit einem sechsten Rang beendete der Aufsteiger die Hinrunde und führte dabei das Mittelfeld an. Zwar fehlten auf Rang drei sieben Zähler, aber der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz betrug acht Punkte. Doch der Schein einer sicheren Saison trügte, wobei Trainer Marc Gülzow schon frühzeitig warnte, den Blick nicht nach oben zu richten, sondern auch die dahinter platzierten Teams nicht aus den Augen zu lassen. Wie sich zum Ende herausstellte, waren die Bedenken nicht unbegründet, denn in der Rückrundentabelle belegte man nur noch den elften Rang. Dabei war der Start in die Rückrunde vorsichtig gesagt suboptimal. Aus den ersten acht Begegnungen konnten gerade einmal drei mickrige Pünktchen gegen Venn, Schelsen und Schlusslicht Kleinenbroich eingefahren werden (darunter auch die abgebrochene Partie in Holt, die für beide Teams als verloren gewertet wurde). Deutliche Niederlagen gab es gegen Neersbroich mit 1:7 und gegen Lürrip (0:4). Wesentlich schmerzhafter waren die Niederlagen gegen die Teams auf Augenhöhe. So freuten sich Odenkirchen II (2:1) und Süchteln II (3:2) über einen Dreier. Dem 7:3 über Hehn folgte ein 1:9 gegen den 1. FC Viersen II. 3:0 wurde der Polizei SV besiegt, mit 0:3 war man dem Primus Odenkirchen darauf unterlegen. 10:3 hieß es dann gegen Giesenkirchen, dafür sah Wickrathhahn beim 2:4 gegen den Rheydter SV erneut kein Land. Zumindest der Saisonausklang fiel mit dem 3:2 über Rheindahlen aber positiv aus.