Saisonbilanz Rheydter SV Arian Gerguri brachte die nötige Wende

Und das gelang Gerguri langsam. Bei seinem Einstand gewannen die Rheydter gegen Venn mit 2:1. Zwar habe man in der Folge immer wieder mal Spiele aus der Hand gegeben, so wie gegen die Reserve Süchtelns, als man ein 2:0 noch verspielte, nichtsdestotrotz habe sich die Mannschaft immer weiterentwickelt, so der Coach. „Der Wendepunkt war das Spiel in Kleinenbroich, wo wir uns endlich für unseren harten Fight belohnt haben“, erklärt Gerguri. Danach gelangen zwei kleinere Siegesserien, sodass der Rheydter SV die Saison mit 39 Punkten auf Platz acht beendete.