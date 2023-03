Im Alter von 82 Jahren verstorben Mönchengladbacher Fußball trauert um Winfried Brachten

Der Fußball war eine Konstante im Leben von Winfried Brachten. Schon bevor er sich um die Hallenstadtmeisterschaft in der Jahnhalle über alle Maßen verdient machte, war er als Schiedsrichter auf den Fußballplätzen bekannt, leistete auch dort bereits viel für den Fußball. In der Halle jedoch verbrachte er in jedem Jahr so viele Stunden, dass diese kaum noch zu zählen waren. Vom frühen Morgen bis in die späten Abendstunden hatte er seinen Lebensmittelpunkt für die Turniertage in die Halle verlegt, und das, ohne auch nur einmal zu fragen, was er dafür bekommt.