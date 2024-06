Sportler aus der Region tippen die EM So weit kommt Deutschland bei der EM und diese Nation holt den Titel

Wer ist der Titel-Favorit? Zwar wird Deutschland von vielen als potenzieller Titelanwärter gesehen, bei den Favoriten liegt aber Deutschland mit sechs Stimmen nicht allein oben auf. Auch England wird von sechs Sportlerinnen und Sportlern als heißestes Eisen bei dieser EM gesehen. „Mein persönlicher Favorit sind die Three Lions, also England“, sagt Henrik Schmidt, Tennis-Teamchef beim GHTC. So sieht es auch Leichtathlet Frederik Ruppert, der England „überall gut aufgestellt“ sieht und glaubt, England müsse „nur zusammen harmonieren, dann werden sie schwer zu schlagen sein.“ Hockey-Ass Mats Grambusch lässt sich in seinem Glauben an die Nationalelf und den Titel nicht erschüttern: „So richtig überzeugt bin ich zwar aktuell tatsächlich noch nicht davon, aber mir fällt es immer sehr schwer, nicht daran zu glauben.“