Kantersieg gegen SV Heißen FV zieht ins Halbfinale des Niederrheinpokals ein

Der FV Mönchengladbach hat das Halbfinale des Niederrheinpokals erreicht. Am Sonntag setzte sich der Niederrheinligist im ligainternen Duell im Viertelfinale gegen die Mannschaft des SV Heißen deutlich mit 5:1 (3:0) durch. Der FV startete äußerst effektiv in die Partie und ging bereits in der 5. Minute mit 1:0 in Führung, als Schalina Eimler abzog und den Ball oben links in den Winkel setzte. Für die Mannschaft von Marco Ketelaer war im Anschluss Geduld gefordert. Trotz guter Bemühungen dauerte es bis kurz vor der Pause, bis die nächsten Treffer fielen: Per Doppelschlag erhöhten Lidia Nduka (45.) und Eimler (45.+1) auf 3:0.