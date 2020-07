Fußball : Der FV Mönchengladbach hängt in der Luft

Fußball Noch hat der zuletzt gegründete Verein, dessen Frauen- und Mädchenmannschaften zuvor beim 1. FC aktiv waren, keine neue Heimat gefunden.

Dabei würde in gut sechs Wochen das erste Ligaspiel anstehen. Mit einer Entscheidung von Seiten der Stadt können die Verantwortlichen dabei frühestens am 31. Juli 2020 rechnen. Bis dahin haben nämlich alle Vereine noch Zeit, ihre Mannschaften zu melden. Vorher lässt sich nämlich kein Belegungsplan der städtischen Sportanlagen erstellen.

Das genannte Datum spielt allerdings auch beim zweiten Punkt eine entscheidende Rolle. Der 1. FC Mönchengladbach muss nämlich bis zum 31. Juli 2020 ein Schreiben an den Verband aufsetzen, dass der Verein der Übernahme der Ligen zustimmt und zudem auch für die kommenden Jahre keine Frauenmannschaft am Spielbetrieb melden wird. Bislang existiert nur ein Schriftstück, dass der Verein die beiden Frauenmannschaften und die U17-Mädchen nicht zum Spielbetrieb der Saison 2020/21 melden wird.

„Die Situation ist natürlich gerade schwierig für uns. Wir hoffen, dass es eine Lösung gibt, mit der alle Seiten leben können. Im Moment hängen wir leider allerdings etwas in der Luft“, erklärt Uwe Röhrhoff, der beim FV Mönchengladbach als Zweiter Vorsitzender fungiert. Für ihn ist es wichtig, dass sich alle Seiten nun noch einmal an einen Tisch setzen und gleichzeitig auch Kompromisse eingehen. „Ich kann natürlich den 1. FC verstehen, dass dieser Klarheit bezüglich der Belegung der Ernst-Reuter-Sportanlage von Seiten der Stadt haben will“, fügt Röhrhoff an. Er leitete dabei insgesamt selber zehn Jahre als Erster Vorsitzender die Geschicke des Vereins und ist Mitglied seit Kindesalter. „Daran wird sich auch zukünftig nichts ändern. Der 1. FC ist mein Herzensverein“, so Röhrhoff weiter.