Youtube-Format „Langholz – der Fußballtalk“ Fußball-Legenden ins Rampenlicht zurückholen

Philipp Schmitz ist eigentlich Angestellter eines Baumarktes und nebenberuflich Musik-Produzent für Hip Hop. Aber sein Hobby ist Fußball, früher hat der 37-Jährige für den SV 08 Rheydt in der Kreisliga gespielt, mit Borussia Mönchengladbach wurde er als Fan in den 1990er-Jahren sozialisiert. So sind Spieler wie die DFB-Pokalsieger von 1995 Jörg Neun und Christian Hochstätter seine Helden. Der eine bestritt in zehn Saisons rund 260 Spiele für die Borussia, der andere kam in 16 Jahren zwischen 1982 und 1998 auf gar rund 340 Partien für die Fohlen und lief für die Nationalmannschaft auf.