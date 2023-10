Preis von Markus Merk Erkelenzer als „Nachwuchsschiedsrichter des Jahres“ ausgezeichnet

Selbst pfeift der Noch-21-Jährige (am Elften im Elften wird er 22) in dieser Saison in der Mittelrheinliga sowie in der A- und B-Junioren-Bundesliga. Und als Assistent kommt er in der Regionalliga West zum Einsatz. „Wenn man die Vita von Lutz hört oder liest, dann muss seine Woche aus mindestens acht Tagen bestehen. Er hat es mehr als verdient, diesen Preis zu erhalten“, bekräftigte in seiner Laudatio DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann.