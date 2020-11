Trainer des 1. FC Mönchengladbach : „Ich bin ein Disziplinfanatiker“

Fußball Der neue Trainer des 1. FC Mönchengladbach spricht über die Auswirkungen der Corona-Pause und wie realistisch der Verbleib in der Oberliga ist.

Der 1. FC Mönchengladbach hat in der Oberliga einen Fehlstart hingelegt: Gerade einmal drei Punkte holte die Mannschaft aus zehn Spielen und ist Tabellenletzter. Seit drei Wochen hat nun Erdogan „Dony“ Karaca als Trainer die Verantwortung – als bereits dritter Übungsleiter in der laufenden Saison. Zuvor war er seit Saisonstart Co-Trainer des Teams. Im Interview spricht er über den Lockdown im Amateurfußball und wie der Klassenverbleib noch gelingen soll.

Karaca Man muss sich natürlich der Situation anpassen. Ein Lockdown im Fußball ist nicht ganz so einfach. Man kommt einfach aus dem Tritt. Das ist dann auch nicht so prickelnd.

Karaca Die Spieler haben ab Montag einzeln mit dem Lauftraining begonnen, und sie bekommen eine Wochenaufgabe von mir. Das Ergebnis müssen die Spieler mir dann per Lauf-App zukommen lassen. Ich hoffe, dass ich so die Spieler kontrollieren kann. Das habe ich bei dem ersten Lockdown auch so gehandhabt und das hat gut funktioniert. Ich hoffe, dass wir dann im Dezember wieder loslegen können.

Karaca Ich bin seit Anfang an dabei und kenne die Spieler. Ich weiß also, wo die Defizite liegen und wie ich die Spieler anpacken muss. Wir werden an der Spritzigkeit arbeiten und auch die Struktur ein wenig verändern. Wichtig ist, dass die Mannschaft in der Defensive gut arbeitet und geordnet nach vorne spielt. Natürlich muss man auch etwas Psychologe sein und dem Team Mut zusprechen und das Vertrauen gewinnen. Die Mannschaft muss mitmachen und bereit sein, diese Dinge mitzugehen. Das schafft man nur im Kollektiv. Wenn die Mannschaft topfit ist, kann sie einiges erreichen.