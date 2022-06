Zweistelliger Sieg am letzten Spieltag : Die Meisterschaft als Bonus für den FV Mönchengladbach

Frauen-Niederrheinliga Der Aufstieg war seit Wochen eingetütet, der FV Mönchengladbach wollte jedoch als Meister in die Regionalliga gehen. Das gelang nun mit einem 13:0-Erfolg am letzten Spieltag.

Den Aufstieg in die Regionalliga hatte der FV Mönchengladbach schon vor Wochen besiegelt – auch wenn der Verfolger, die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach , zuletzt punktemäßig wieder nahe herangekommen ist. Aber Borussia durfte nicht aufsteigen. Denn deren erste Mannschaft spielt bereits in der Regionalliga. Für Marco Ketelaer war der gesicherte Aufstieg allerdings kein Grund, es nun ruhiger angehen zu lassen. Er wollte als Meister die Saison abschließen – um sich später nicht rechtfertigen zu müssen, nur aufgestiegen zu sein, weil die anderen nicht durften.

Vor dem letzten Spieltag hatte Borussias Reserve mit zwei Punkten Rückstand zumindest noch theoretische Chancen auf den Titel. Dafür hätte der FV allerdings verlieren müssen – und das hatte das Team von Ketelaer am Sonntag nicht vor. Am Ende hieß es 13:0 gegen die Reserve von Borussia Bocholt. In der 4. Minute brachte Kristina Birmes den FV in Führung, weitere Treffer von Birmes (29.), Lidia Nduka (33.) und Kiana Paulußen (45.) folgten bis zur Halbzeit. „Mit dem Führungstreffer verschwanden dann jegliche Zweifel, wenn überhaupt einer bestanden hatte. Dafür war die Mannschaft von Beginn an zu sehr fokussiert“, sagte Ketelaer.