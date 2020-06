Fußball : Der FVN entscheidet am 24. Juni über das Saisonende

Der FVN entscheidet am 24. Juni über das Saisonende

Mönchengladbach Am 24. Juni ist der außerordentliche Verbandstag des Fußball-Verbandes Niederrhein. Da wird über den Abbruch der Saison wegen der Corona-Pandemie abgestimmt. Die Vereine haben sich klar dafür ausgesprochen.

(RP) Am Mittwoch, 24. Juni, gibt es um 19 Uhr einen außerordentlichen Verbandstag des Fußballverbandes Niederrhein (FVN). Der Grund dafür sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Fußball. Der außerordentliche Verbandstag soll für die Delegierten vornehmlich in digitaler Form stattfinden. Die Teilnehmer können somit ohne Anwesenheit am Versammlungsort teilnehmen und abstimmen.