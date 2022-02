Torreiches Spiel in der Vorbereitung : Borussia siegt im Testspiel-Derby gegen FV

Fußball In einem munteren Vorbereitungsspiel besiegt Borussia Mönchengladbach den FV Mönchengladbach mit 4:2. Beide Trainer ziehen für sich gute Erkenntnisse aus dem Spiel. Borussia testet demnächst zudem noch gegen eine Nationalmannschaft.

Unter Flutlicht trafen am Mittwochabend im Testspiel-Derby die Frauenteams vom FV Mönchengladbach und Borussia Mönchengladbach aufeinander. Am Ende siegte der Regionalligist Borussia mit 4:2 (3:2) beim Tabellenführer der Niederrheinliga, dem FV Mönchengladbach. Es war ein munteres Spiel mit Offensivaktionen auf beiden Seiten, bei dem noch mehr Tore hätten fallen müssen.

Für Borussias Carolin Corres (17.) war dieses Spiel allerdings nach etwas mehr als einer Viertelstunde bereits vorbei. Sie musste wegen Adduktorenproblemen ausgewechselt werden. Keine zwei Minuten später sorgte Britt van Rijswijck (19.) mit einem sehenswerten Treffer aus gut 25 Metern für die 1:0-Führung der Borussia. Jessica Hackenberger (31.) erhöhte anschließend auf 2:0. Auch das Tor der Heimmannschaft durch Kristina Birmes (32.) im direkten Gegenstoß konnte sich durchaus sehen lassen, da Birmes den Ball von der rechten Seite knapp unter die Latte schlenzte. Ein individueller Fehler in der Abwehrreihe des FV sorgte schließlich für den dritten Borussia-Treffer. Die Torschützin war dieses Mal in der 38. Minute Sina Thurau. Nach einer Ecke konnte Verena Schoepp (44.) kurz vor dem Pausenpfiff ihre Mannschaft jedoch zurück ins Spiel bringen: Sie traf dabei zum 2:3-Pausenstand aus Sicht des FV Mönchengladbach.

Im zweiten Durchgang blieben Tore trotz guten Spiels beider Mannschaften größtenteils aus. Erst in der 89. Minute traf Hackenberger mit ihrem zweiten Treffer an diesem Abend zum 4:2-Endstand.

Sein Gegenüber, Borussia-Trainer Peter Hansen, sagte nach dem Spiel: „Das war von uns eine gute und engagierte Leistung. Der Platz war klein. Es war ein Lernprozess für die Mädels, die auf einem so engen Feld auch dazugelernt haben. Ich bin absolut zufrieden. Der Gegner war gut und hat uns gefordert.“ Hansen hatte erst in der Vorbereitung vorübergehend die Trainerrolle der Borussia übernommen, da Christoph Schaefer sein Amt beim Tabellenzweiten der Regionalliga aus persönlichen Gründen aufgegeben hatte.

Für den FV steht am übernächsten Samstag beim Regionalligisten VfR Warebeyen die Generalprobe für den Ligaauftakt am Sonntag, den 13. Februar, bei Viktoria Winnekendonk an. Borussia startet eine Woche später in die Meisterschaft. Gegen den 1. FFC Montabaur (6. Februar) aus der Regionalliga Südwest und die Nationalmannschaft Luxemburgs (13. Februar) stehen noch zwei weitere Testspiele in der Vorbereitung an.