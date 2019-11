Fußball-Kreisliga A : Wickrathhahn forciert die Jugendarbeit

Fußball Thomas Schmitz ist neuer Jugendfußball-Koordinator bei den Blau-Weißen. Die Ausrichtung des Klubs hat ihn schnell überzeugt.

Nach dem gescheiterten Projekt im Seniorenbereich mit externen Zugängen setzt Blau-Weiß Wickrathhahn wieder stark auf den Nachwuchs aus den eigenen Reihen. Dazu wurden in letzter Zeit etliche Anstrengungen unternommen, den Juniorenbereich mit neuem Personal wieder in den Fokus zu rücken.

Die Basis für die neue Ausrichtung legte Fabian Vitz als Jugendfußball-Koordinator. Durch die Übernahme der ersten Seniorenmannschaft gepaart mit der Trainertätigkeit bei den A-Junioren blieb kaum noch Zeit für weitere Engagements. So gab Vitz den Aufgabenbereich an Thomas Schmitz weiter. Schmitz hatte bereits zuvor in Hockstein als Zweiter Geschäftsführer und Trainer hervorragende Arbeit abgeliefert. „Ich war überrascht vom Aufbau und der Struktur hier, deshalb habe ich vor gut drei Wochen spontan zugesagt. Welcher Verein kann schon von sich behaupten, in recht kurzer Zeit elf Jugendteams am Spielbetrieb teilnehmen zu lassen“, erklärt Schmitz den schnellen Wechsel. Abgesehen von den A- bis C-Junioren, die momentan nur je eine Mannschaft stellen, sind alle anderen Jahrgänge besetzt. Es kam sogar zu einem Aufnahmestopp bei den Allerkleinsten, da nicht genügend Kapazitäten vorhanden waren.