Bezirksliga hat ersten sportlichen Absteiger : Erleichterte Sportfreunde, Trauer bei SpVgg. Odenkirchen

Fußball-Bezirksliga Was ohnehin nur noch rechnerisch zu verhindern gewesen wäre, ist nach der 3:5-Pleite gegen die Sportfreunde Neuwerk Gewissheit: Die SpVgg. Odenkirchen ist aus der Bezirksliga abgestiegen. Das Team von Dony Karaca sichert sich durch den Erfolg hingegen den Klassenerhalt.

Das Stadtderby zwischen den Sportfreunden Neuwerk und SpVgg. Odenkirchen stand im Vorfeld unter besonderer Beobachtung. Nur ein Sieg hätte die Gäste noch einmal vor dem drohenden Abstieg in die Kreisliga A bewahrt. Am Ende jubelten aber die Blau-Weißen Neuwerker über einen 5:3-Erfolg, der ihrerseits den sicheren Verbleib in der Bezirksliga bedeutete.