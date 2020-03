Fußball-Bezirksliga : Zwölf Tore am Hohen Busch

Hoch das Bein: Mennraths Max Offermann (r.) und TDFV-Spielertrainer Bilal Lekesiz kämpfen um den Ball. Foto: Dieter Wiechmann

Fußball-Bezirksliga Der 1. FC Viersen siegt daheim 8:4, doch Verfolger Kleinenbroich bleibt am Tabellenführer dran.

Von Horst Höckendorf und Philip von der Bank

Ein Dutzend Tore bekamen die Zuschauer beim Heimspiel des Spitzenreiters 1. FC Viersen zu sehen, der seine Tabellenführung dank eines 8:4-Erfolgs verteidigte. Siege gab es auch für Mennrath und Kleinenbroich, Jüchen dagegen kassierte eine schmerzhafte und unglückliche Niederlage beim Rheydter SV.

Rheydter SV - VfL Jüchen 3:1 (1:1). Jüchen hatte den besseren Start und ging auch durch Marcel Pohl (12.), der tieffliegend einen Kopfball unhaltbar versenkte, in Front. In der 23. Minute jedoch sah Pascal Moseler die Rote Karte wegen Nachtretens. So kassierte Jüchen in Unterzahl wenig später den Ausgleich durch Ferdi Berberoglu (29.). Jüchens Fatlum Ahmeti sah noch vor der Pause Gelb-Rot, nachdem er zunächst wegen Meckerns verwarnt worden war und sich Sekunden später ein Foul leistete. Danach wurden auch Trainer Marcel Winkens und dessen Assistent mit Gelb bedacht.

Der Rheydter SV nutzte seine zahlenmäßige Überlegenheit aus, als Berberoglu, der einen clever herausgeholten Foulelfmeter (50.) erst im Nachschuss verwandelte, sowie Lamin Fuchs (90.+2) die Torausbeute auf drei schraubte. Eigentlich war Jüchen auch in Unterzahl das spielbestimmende Team, doch wurden seine Bemühungen auf einen Torerfolg stets noch von der Rheydter Abwehr zunichte gemacht. Jüchens Trainer Marcel Winkens lobte danach auch die Einstellung seiner Mannschaft, die sich nie aufgab.

SV Lürrip - SSV Grefrath 0:4 (0:1). Eine deutliche Niederlage kassierte Lürrip in diesem sogenannten „Sechs-Punkte-Spiel“. Christopher Claeren (40.), Gerrit Lenssen (70.), Michael Funken (76.) und Yannik Luca Zander (84.) trafen für den SSV, der sich nun ein wenig von der Abstiegszone abgesetzt hat.

Spvg. Odenkirchen - Uedesheim 2:4 (2:1). Zwar ging Uedesheim in der 15. Minute in Führung, aber Fabian Schlösser drehte die Partie noch vor der Pause in eine Führung (19./27.). Doch drei Uedesheimer Treffer in der Schlussphase besiegelten Odenkirchens „verdiente Niederlage“, wie Thomas Vaßen mitteilte.

Victoria Mennrath - TDFV Viersen 3:0 (1:0). Ein verdienter Erfolg dank des Dreierpacks von Paul Szymanski (30./47./80.). „Wir haben es erneut versäumt, mehr Tore zu erzielen“, sagte Mennraths Simon Netten. Kurzfristig schien die Partie kurz vor einem Abbruch zu stehen, als Hakan Sayici in der 40. Minute Rot sah. Auch Netten erachtete den Platzverweis als zu hart.

TuRa Brüggen – Fortuna Dilkrath 1:4 (1:1). Für Tommy Offermanns war das Derby in Brüggen ein ganz besonderes: Vor knapp vier Jahren schaffte er mit TuRa als Spielertrainer den lang ersehnten Aufstieg in die Bezirksliga, nun kehrte er als Coach von Fortuna Dilkrath an den Vennberg zurück – mit Erfolg: Die Schwalmtaler ließen nichts anbrennen und setzten sich souverän durch. „Die Jungs haben alles gut umgesetzt und eigentlich über die ganze Spielzeit auch wenig zugelassen. Der Sieg war verdient“, resümierte Offermanns nach der Partie.

Die Gäste legten früh vor und führten dank des Treffers von Hendrik Schmitz bereits nach fünf Minuten. Dilkraths Kapitän Marvin Holthausen stellte mit einem herrlichen Freistoßtor einen Zwei-Tore-Vorsprung her (35.), den Brüggens Niklas Schmitz mit einem verwandelten Elfmeter kurz vor der Pause verkürzte (41.). Holthausen machte kurz nach dem Wiederanpfiff seinen Doppelpack perfekt (53.), Brüggen fand in der Folge nicht mehr zurück ins Spiel. Den Schlusspunkt setzte Ilir Tahiri wenige Minuten vor dem Ende (84.). Durch den vierten Sieg in Serie sprang die Fortuna auf den fünften Tabellenrang.

1. FC Viersen – Bayer Dormagen 8:4 (3:0). Die Zuschauer am Hohen Busch sahen am gestrigen Sonntag die bisher torreichste Partie der Saison. Tayfun Yilmaz (10., 23., 58., 65.), Ibrahim Er (29.), Dario Krezic (51., 71.) sowie Petar Popovic (55.) trafen für die Viersener ins Tor und festigten die Spitzenposition der Viersener. Die vier FC-Gegentore, die durch Dormagens Kevin Buttchereit (60., 86.) und Oliver Gammon (68., 88.) erzielt wurden, dürften Viersens Coach Kemal Kuc dennoch so gar nicht gefallen haben.

SG Roki-Gilbach – Teutonia Kleinenbroich 0:2 (0:1). Nach der Niederlage gegen Odenkirchen hat die Teutonia zumindest vom Ergebnis her wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Ein Doppelpack von Patrick vorn Hüls (34., 83.) reichte, um beim Abstiegskandidaten „Roki“ glanzlos zu gewinnen. Der Rückstand auf Viersen bleibt bei einem Zähler.