Coach René Schnitzler hat seinen Vertrag aufgelöst : Rheydter SV meldet Mannschaft vom Spielbetrieb ab

Fußball-Bezirksliga Paukenschlag beim Rheydter SV: Nachdem Coach und Ex-Profi René Schnitzler um Vertragsauflösung gebeten hat, muss der Bezirksligist sein Team kurz vor Saisonstart vom Spielbetrieb abmelden. Die Hintergründe.

„Ich habe gerade mit der Mannschaft gesprochen. Von den zehn Zusagen von Montag blieben nur noch vier übrig. Aber mit nur vier Spielern mit Ligaerfahrung sowie Spielern aus der Reserve wäre es sinnlos, in der Bezirksliga nur noch Punktelieferant zu sein. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, in der Saison 2022/23 einen Neustart in der Kreisliga A zu wagen“, erzählt ein deutlich enttäuscht klingender Daniel Imdahl, der sich aber für die hervorragende Arbeit in den letzten Jahren bei den Trainern im Nachhinein bedankt.