Neuaufbau bei SC Waldniel : Wie es nach der Trainerentlassung weitergeht

Fussball-Bezirksliga Der SC Waldniel hat sein Trainergespann entlassen. Bis zum Sommer leitet der Sportliche Leiter Daniel Saleh das Team – und plant im Hintergrund alles für die kommende Saison.

Also übernahm Saleh, der unter anderem bereits Trainererfahrung in Giesenkirchen sammelte, im Nachholspiel am Mittwochabend gegen den Tabellendritten TuRa Brüggen selbst das Kommando an der Seitenlinie. Mit Erfolg: Die Waldnieler Mannschaft zeigte eine Reaktion und holte einen überraschenden 2:1-Erfolg gegen Brüggen. Anders als in den vergangenen Wochen, in denen Waldniel häufig Punkte in der Schlussphase verspielte, hatte die Mannschaft nun selbst das späte Glück: Der 2:1-Siegtreffer von Melih Karakas fiel in der 85. Minute. Andreas Klingen hatte Waldniel bereits nach sechs Minuten in Front gebracht, Nils Bonsels glich für Brüggen in der 70. Minute aus.