Bezirksligist holt ersten Pflichtspiel-Punkt des Jahres Wichtiger Punkt für Türkiyemspor gegen Bockum

Am Freitagabend holte Thomas Tümmers mit Türkiyemspor durch ein Tor in der vorletzten Minute einen wichtigen Zähler beim 1:1 gegen den TSV Krefeld-Bockum im Abstiegskampf. Am Samstag schoss Thomas Tümmers zwei Tore beim 7:1-Kantersieg für die SpVg Odenkirchen über Hehn in der Kreisliga A. Ein Spieler, der für zwei Vereine aufläuft? Jein. Für den Bezirksligisten steht er interimsweise als Trainer an der Seitenlinie, für den möglichen Aufsteiger Odenkirchen geht er aber weiterhin auf Torejagd.