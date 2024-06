Jagd auf die Torjäger-Kanone Wer wird der Harry Kane der Bezirksliga?

„Für ihn ist die Bedeutung natürlich viel höher als für die Mannschaft an sich. Wir werden versuchen, ihn am Sonntag gut in Szene zu setzten“, sagt Brüggens Trainer Timo Vootz. Die Standards dürften am Sonntag wohl Aufgabe von „Manni“ sein, so wird Bonsels von seinen Mitspielern liebevoll genannt. Wobei Freistöße eh immer von ihm geschossen werden. „Ich kann mir aber gut vorstellen, dass Nils sich am Sonntag auch den Ball bei einem Elfmeter nehmen wird“, sagt Vootz vorausschauend.