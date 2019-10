Fußball-Bezirksliga : Mennrath siegt bei Tabellenführer Viersen

Fußball-Bezirksliga An der Spitze gibt es vorerst einen Vierkampf. Dilkrath und Trainer Thomas Richter gehen getrennte Wege.

Durch den 3:1-Erfolg der Victoria rücken die Spitzenteams enger zusammen. In Dilkrath ist nach einem 1:6 in Dormagen Schluss für Trainer Thomas Richter.

Teutonia Kleinenbroich – SF Neuwerk 4:1 (2:1). Einige der etwa 80 Zuschauer haben das frühe Führungstor Teutonias durch Dominik Klouth (5.) verpasst. Dadurch erfuhr das Kleinenbroicher Spiel deutlich mehr Ruhe, Teutonia konnte somit das gewohntes Spielprinzip aufziehen. Klouth hatte in der elften Minute die Chance, die Führung auszubauen, vergab aber. Überraschend zu diesem Zeitpunkt war der Ausgleich nach genau einer halben Stunde durch Markus Otto. Aber Klouth brachte das Team von Norbert Müller mit dem 2:1 (38.) wieder in die Spur, als er einen Neuwerker Rückpass erlief und den Torwart ausspielte. Neuwerks Konrad Sommer vergab kurz vor dem Pausenpfiff den neuerlichen Ausgleich, als er nur den Außenpfosten traf. Dafür machte es Patrick vorn Hüls auf der Gegenseite besser, der nahezu freistehend aus zwei Metern zum 3:1 einschob (64.). Klouths 18. Saisontor (80.) beendete endgültig alle Neuwerker Träume auf einen Punktgewinn. Bemerkenswert: Schiedsrichter Alexander Tiemann nahm eine Rote Karte nach Rücksprache mit dem vermeintlichen Neuwerker Sünder zurück und zeigte ihm stattdessen nur Gelb.

Spvg. Odenkirchen – SV Vorst 3:3 (1:1). In einem ausgeglichenen und fairen Spiel gingen die Gäste zweimal in Führung. Clemens Heinen (45.+2) und Tobias Kamper (68.) egalisierten diese jedoch. Fabian Schlösser brachte Odenkirchen sogar in Front (71.), der Gastgeber kassierte aber elf Minuten vor dem Ende doch noch das 3:3. „Alles in allem war die Punkteteilung gerecht. Die Zuschauer haben eine gute Bezirksliga-Partie gesehen“, sagte der sportliche Leiter Oliver Pöstges.

Bayer Dormagen – Fortuna Dilkrath 6:1 (3:0). Bei Dilkrath häuften sich zuletzt die schwachen Leistungen – auch am Freitagabend präsentierten sich die Schwalmtaler indiskutabel und gingen in Dormagen unter. Der negative Trend der zurückliegenden Wochen hatte nun zur Folge, dass sich Fortuna und ihr Trainer Thomas Richter getrennt haben. Auch Assistent Ralf Hoppe wird nicht mehr an der Seitenlinie stehen. „Leider ging es in den letzten Wochen in die falsche Richtung, weswegen wir nun personelle Veränderungen brauchen“, sagte Fortunas Abteilungsleiter Stephan Laumen, der das Team bis zur Winterpause mitbetreuen wird. Bayer-Akteur Kevin Buttchereit erzielte gleich fünf Treffer, das halbe Dutzend machte Dominik Dobras voll. Dilkraths Ehrentreffer erzielte Torben Esser per Elfmeter (82.).