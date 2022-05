Fußball-Bezirksliga : Tura Brüggen strauchelt gegen Schiefbahn

TuRa Brüggen verliert sein Heimspiel gegen den SC Schiefbahn. Foto: imago sportfotodienst

Fußball-Bezirksliga TuRa Brüggen verliert das Heimspiel gegen den SC Schiefbahn mit 1:3. Brüggens Trainer Jakob Scheller sehnt das Saisonende einer frustrierenden Spielzeit herbei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Horst Höckendorf

Im Kampf um Platz drei in der Bezirksliga musste TuRa Brüggen am Wochenende einen weiteren Rückschlag hinnehmen: Am Ende gab es eine 1:3-Heimniederlage gegen den SC Schiefbahn. Die Gäste, die über eine der erfahrensten Mannschaften der Gruppe verfügen, sind damit seit fast zehn Jahren ohne Niederlage gegen Brüggen.

Es war eine von beiden Seiten zunächst sehr offensiv geführte Begegnung – mit frühen Großchancen: Christian Cichon verfehlte für Schiefbahn den langen Pfosten nur knapp in der 3. Minute und auf der Gegenseite tauchte Max Haese frei vor Torhüter Felix Gerdts auf, spitzelte den Ball jedoch am Tor vorbei (8.). Im Anschluss verlor die Begegnung allerdings an Tempo. Beide Teams agierten abwartend, jeder lauerte auf den Fehler der anderen Seite.

Die Torhüter standen dennoch fortan im Mittelpunkt des Geschehens: Brüggens Kai Dietrich, der dieses Mal für den angeschlagenen Sebastian Grund zwischen den Pfosten stand, konnte bei einem Schuss von Daniel Klinger noch reaktionsschnell die Fäuste hochreißen. Eine Fußabwehr von Dietrich gegen Haese verhinderte ebenfalls einen Einschlag – begünstigte dennoch die Führung für Brüggen: Denn dadurch war Dietrich zu weit aus seinem Tor geeilt und Stefan Galster traf aus der Distanz das leere Tor zur 1:0-Führung für Schiefbahn.

Sandro Meyer hatte fünf Minuten später den Ausgleich auf dem Fuß, doch sein Abschluss flog knapp am Lattenkreuz vorbei. Auch Max Haese vergab kurz darauf eine gute Chance. Doch in Minute 37 wurde Haeses Engagement belohnt: Dieses Mal probierte er es aus der Distanz und traf aus 28 Metern zum 1:1-Ausgleich. Die Freude währte nicht lange, da Daniel Friesen seinen Mitspieler Galster bediente und dieser Schiefbahn erneut mit 2:1 in Führung brachte (42.).