Hinrundenbilanz TuRa Brüggen Deswegen bleibt TuRa hinter den Erwartungen zurück

Im November trat der Ur-Brüggener Jakob Scheller von seinem Traineramt zurück. Für ihn rückte interimsmäßig Co-Trainer Timo Vootz auf den Trainerstuhl. Im Sommer übernimmt dann Ex-Profi Markus Müller das Ruder am Vennberg, der derzeit noch als Spieler beim Oberligisten SV Straelen unter Vertrag steht. Weil Abwehrspieler Marco Fortas beruflich nun mehr eingespannt ist, entschied sich der 25-Jährige für einen Wechsel zum B-Liga-Spitzenreiter TSV Boisheim. Im Gegenzug kehrt Erik Pöhler (30 Jahre) zur Mannschaft zurück. Pöhler schoss Brüggen einst in die Bezirksliga, später dann Giesenkirchen in die Landesliga. Bis zum vergangenen Sommer spielte er eineinhalb Spielzeiten für VfL Jüchen-Garzweiler in der Bezirksliga. „Er wird uns offensiv sehr weiterhelfen“, ist sich Vootz sicher. Mit Kevin Kaminski (33) verstärkt zudem ein weiterer erfahrender Spieler das Team, der zuletzt für den SV Vorst spielte. Zurück im Tor bei TuRa ist Steven Salentin (30), der in der Hinrunde das Tor des SSV Grefrath hütete.