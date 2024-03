Türkiyemspor mit schwerem Stand in der Bezirksliga Das schwierige Erbe des Tayfun Er

Tayfun Er ist ein Trainer, der die Dinge optimistisch angeht. „Ich habe bisher keine Gedanken daran verschwendet, was wäre bei einem Abstieg zurück in die Kreisklasse. Ich sehe die positiven Dinge. Positive Sachen kommen nur zu positiven Gedanken“, erläutert er. Dafür will er nicht explizit auf die Frage, was er besser machen würde als seine Vorgänger, eingehen: „Ich kenne die beiden gut. Sie sind hervorragende Trainer – auch charakterlich, aber ich weiß nicht, wie ihr Training ablief. Ich ziehe da mein Ding durch.“ Folglich sehe so sein Wochenplan aus: „Montags ist nach Spielen regeneratives Training angesagt, mittwochs spezielle Spielformen und freitags das Abschlusstraining wird speziell auf den kommenden Gegner ausgerichtet“, erklärt er. Auch gegen Vorst dürfte es den einen oder anderen taktischen Kniff geben, denn die Bezirksliga-Mannschaften kennt er bestens.